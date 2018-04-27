МЧС Татарстана предупредило о сильных дождях и грозах в выходные

МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о грозах, сильных дождях и сильном ветре днем 28 апреля и ночью 29 апреля.



По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», из-за активного юго-западного циклона днем 28 апреля и ночью 29 апреля на территории республики ожидаются сильные дожди и грозы.

Они будут сопровождаться сильным южным с переходом на северо-западный ветром с порывами 15—20 м/с. Местами порывы ветра могут достигать 23 м/с.

Днем 29 апреля в тыловой части циклона сохранится неустойчивая погода с сильным западным ветром с порывами 15—20 м/с. Также возможны кратковременные дожди.



Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем в некоторых районах республики пройдут дожди с грозами. Максимальные температуры воздуха днем составят от +12 до +17 градусов.