Рафик Якубов опроверг переговоры с «Салаватом» по обмену Станислава Галиева

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов раскритиковал журналистов за ложную информацию о переходе Станислава Галиева в «Салават Юлаев», а генменеджер казанского клуба Рафик Якубов подтвердил слова тренера.



— А кто отправлял его в Уфу, мне интересно? Ребят, вы хотите показать себя в прессе, но вы отрицательно влияете на игроков. Они начинают нервничать. Мы с Галиевым много разговаривали, и он знает, какие к нему были вопросы. Он мастеровитый игрок, который может забить. Я считаю, что потенциал у него очень высокий, и он может играть еще лучше, но для этого надо много работать, — высказался Билялетдинов.

Подтвердил слова Билялетдинова и Якубов, опровергший информацию по обмену Галиева. «Когда в прессе идут слухи, что велись переговоры, это мешает. Мы никогда не вели с Уфой никаких переговоров, – заверил генменеджер. – Да, были какие-то претензии к Галиеву, но об обмене никаких разговоров не велось».

Напомним, сегодня прошла итоговая пресс-конференция казанского «Ак Барса» с участием главного тренера Зинэтулы Билялетдинова и генменеджера Рафика Якубова.