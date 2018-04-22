Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 48

Число погибших в результате взрыва в столице Афганистана, Кабуле, увеличилось до 48.

Кроме того, пострадали 112 человек, сообщает TOLOnews со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

#KabulExplosion — Ministry of Public Health confirms rise in deaths in Sunday's deadly bombing in Kabul. 48 people killed, including 22 men, 21 women and 5 children; the number of wounded also revised to 112 #Afghanistan

— TOLOnews (@TOLOnews) 22 апреля 2018 г.

Ранее сообщалось о 31 погибшем в результате взрыва в столице Афганистана, более 50 получили ранения. В местной полиции заявили, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Это произошло в центре регистрации избирателей.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).