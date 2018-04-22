Новости происшествий

19:26 МСК
Новости раздела
Происшествия

Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 48

15:58, 22.04.2018

Число погибших в результате взрыва в столице Афганистана, Кабуле, увеличилось до 48.

Кроме того, пострадали 112 человек, сообщает TOLOnews со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Ранее сообщалось о 31 погибшем в результате взрыва в столице Афганистана, более 50 получили ранения. В местной полиции заявили, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Это произошло в центре регистрации избирателей.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан