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Сборная России проиграла команде Финляндии в матче Еврохоккейтура

21:55, 21.04.2018

Сборная России потерпела поражение от хоккеистов из Финляндии в своем втором матче Еврохоккейтура. Встреча завершилась со счетом 1:2.

В составе россиян отличился Никита Гусев. У финнов забили Хенри Йокихарью и Ере Саллинен.

До этого сборная России уступила шведам с тем же счетом 1:2.

Заключительный матч на этапе Еврохоккейтура сборная России проведет 22 апреля со сборной Чехией, пишет «Чемпионат».

СпортХоккей
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