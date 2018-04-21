Сборная России проиграла команде Финляндии в матче Еврохоккейтура
Сборная России потерпела поражение от хоккеистов из Финляндии в своем втором матче Еврохоккейтура. Встреча завершилась со счетом 1:2.
В составе россиян отличился Никита Гусев. У финнов забили Хенри Йокихарью и Ере Саллинен.
До этого сборная России уступила шведам с тем же счетом 1:2.
Заключительный матч на этапе Еврохоккейтура сборная России проведет 22 апреля со сборной Чехией, пишет «Чемпионат».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым