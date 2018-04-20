Никитин прокатился по новой линии метро в Нижнем Новгороде

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов протестировали новую линию метрополитена от станции «Московская» до пока еще не открытой станции «Стрелка». Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

«Запуск поезда подтверждает готовность верхнего строения пути. Открытие новой станции позволит нижегородцам комфортно добираться до парка на Стрелке, проводить там свой досуг, а также открывает новые возможности для развития самого метрополитена в сторону станции «Волга» и Сормовского района», — заявил Никитин.



Следующим этапом после завершения работ станет получение заключения о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, за которым последует ввод станции в эксплуатацию.



Напомним, что продление Сормовско-Мещерской линии нижегородского метрополитена началось весной 2015 года. Общая стоимость строительства объекта составляет 11,6 млрд рублей.



В конце марта премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении бюджету Нижнего Новгорода дополнительных 645,5 млн рублей на строительство станции метро «Стрелка» и развитие Сормовско-Мещерской линии.