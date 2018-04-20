В Казани разработали приложение, блокирующее музыку при приближении к железной дороге

Казанские разработчики выпустили приложение, которое может предупредить ребенка о приближении к железнодорожным путям.

«Сейчас многие подростки ходят в наушниках, слушая музыку, не отвлекаясь на внешние раздражители. Можно объяснить ребенку, что железная дорога — это зона повышенной опасности, но когда он попадает на улицу, то начинает жить по другим правилам», — цитирует «Татар-информ» одного из разработчиков — Андрея Алмазова.

Отмечается, что приложение позволяет оповестить ребенка о попадании в опасную зону — о приближении к железнодорожным путям.

«То есть когда он приближается к путям на расстояние менее 70 м, попадает в «желтую зону», у него блокируется прослушивание медиаконтента. Когда ребенок приближается к путям на расстояние менее 50 м, то попадает в «красную зону» — появляется звуковое и виброизвещение. Останавливается воспроизведение любого мультимедийного контента на телефоне», — уточнил Алмазов.

Также родители в режиме реального времени могут отслеживать маршрут своего ребенка.

Штрафы за нарушения на железнодорожных переездах планируют увеличить в пять раз.