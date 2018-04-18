Поставщики продовольствия в Поволжье переживают из-за рисков с перебоями поставок на время ЧМ-2018

Производители продуктов питания обратились к властям регионов, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, с просьбой разъяснить ограничения для движения грузового транспорта на период проведения чемпионата.



Затягивание процесса согласования логистики может привести к перебоям с поставками продовольствия, сообщает «Коммерсант». Письмо направили властям Татарстана и Мордовии, Самарской и Нижегородской области, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Ростовской, Калининградской и Волгоградской областей и Краснодарского края.

Среди авторов письма — Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»), Национальная мясная ассоциация, «Руспродсоюз».

Ограничение движения грузового транспорта по распоряжению местных властей и другие меры безопасности во время проведения ЧМ-2018 предусмотрены президентским указом от 9 мая 2017 года.

Отмечается, что в Самаре ограничения будут действовать на региональных дорогах и на части трассы М-5 с 14 июня по 17 июля для грузовиков массой более 3,5 тонны. По словам врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, для транспорта предприятий непрерывного цикла будет доступна аккредитация, которая позволит попадать в город, а не прошедшие аккредитацию смогут доставлять грузы в ночное время.

В бесплатных поездах ЧМ-2018 болельщикам могут начать продавать крепкий алкоголь.