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Первый матч на стадионе «Мордовия Арена» состоится 21 апреля

14:58, 16.04.2018 Сюжет:  ЧМ-2018 по футболу в России
Первый матч на стадионе «Мордовия Арена» состоится 21 апреля
Фото: minsport.gov.ru

Первый тестовый матч на стадионе чемпионата мира по футболу 2018 года «Мордовия Арена» состоится 21 апреля и не будет перенесен. Об этом сообщил министр спорта региона Владимир Киреев.

«Матч не переносится, игра состоится 21 апреля. Поле планируют прошить до начала встречи, сейчас идет подготовка. В этот день будет праздник и в городе, и на стадионе», — цитирует Киреева ТАСС.

Ранее главный тренер футбольного клуба «Мордовия» Марат Мустафин в интервью «Столица С» рассказал, что первый тестовый матч на новом стадионе будет перенесен из-за прошивки поля арены. 21 апреля саранская команда должна провести матч с клубом «Зенит-Ижевск».

Напомним, что в начале апреля стадион «Мордовия Арена» в Саранске получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

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