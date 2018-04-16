Первый матч на стадионе «Мордовия Арена» состоится 21 апреля

Первый тестовый матч на стадионе чемпионата мира по футболу 2018 года «Мордовия Арена» состоится 21 апреля и не будет перенесен. Об этом сообщил министр спорта региона Владимир Киреев.



«Матч не переносится, игра состоится 21 апреля. Поле планируют прошить до начала встречи, сейчас идет подготовка. В этот день будет праздник и в городе, и на стадионе», — цитирует Киреева ТАСС.



Ранее главный тренер футбольного клуба «Мордовия» Марат Мустафин в интервью «Столица С» рассказал, что первый тестовый матч на новом стадионе будет перенесен из-за прошивки поля арены. 21 апреля саранская команда должна провести матч с клубом «Зенит-Ижевск».



Напомним, что в начале апреля стадион «Мордовия Арена» в Саранске получил разрешение на ввод в эксплуатацию.