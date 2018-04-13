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Саратовский стадион «Авангард» могут исключить из списка тренировочных баз ЧМ-2018

11:24, 13.04.2018 Сюжет:  ЧМ-2018 по футболу в России
Саратовский стадион «Авангард» могут исключить из списка тренировочных баз ЧМ-2018
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Саратовский стадион «Авангард» могут исключить из числа объектов для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Соответствующее постановление, разработанное Министерством спорта РФ, опубликовано на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Документ предлагает исключить пункт 98.26, который предусматривает реконструкцию тренировочной площадки на территории стадиона «Авангард». Причина в срыве сроков подготовки стадиона.

Реконструкция стадиона началась в октябре 2017 года. В процессе работ планировалось возвести административно-бытовой корпус с трибунами и другие объекты в соответствии с требованиями FIFA.

Стоит отметить, что ни одна из команд-участниц ЧМ по футболу не выбрала «Авангард» в качестве тренировочной базы.

Напомним, что на днях стадион «Мордовия Арена» в Саранске получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

СпортФутбол
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