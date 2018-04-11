Бесплатные поезда для болельщиков ЧМ-2018 обошлись России в 3 миллиарда рублей

Для бесплатной перевозки болельщиков во время чемпионата мира — 2018 назначено 728 дополнительных поездов на 440 тыс. мест. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора АНО «Транспортная дирекция — 2018» Алексей Петров.



«Стоимость этой системы составляет порядка 3 млрд рублей. Это включает как аренду и бронирование поездов, так и работу задействованных в этом людей», — цитирует ТАСС Петрова.

По его словам, таким образом Россия хочет показать свое гостеприимство и радушие.

«Мы уверены, что это вернется нам сторицей. Наши гости смогут оценить масштаб страны, хотя поезда из Калининграда в Екатеринбург у нас нет», — добавил он.

Ранее сообщалось, что оргкомитет ЧМ-2018 выбрал партнеров-рестораторов.