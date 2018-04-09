Казанские автосалоны Toyota и Lexus в числе лучших дилеров «Тойота Мотор»

В начале апреля состоялась четвертая ежегодная церемония награждения лучших официальных дилеров «Тойота Мотор» в Монако. Отбор победителей традиционно проходил по результатам многофакторной оценки, разработанной компанией в соответствии со стандартами Toyota Motor Corporation.

По итогам 2017 года 11 дилеров Toyota и 10 дилеров Lexus получили награды в девяти номинациях. Сразу две награды за лучшие продажи автомобилей с пробегом ушли в столицу Татарстана к «Тойота Центр Казань» и «Лексус-Казань», принадлежащих региональному автодилеру «ТрансТехСервис».

Напомним, что по итогам 2017 года «ТТС» занял вторую позицию в России по объему продаж автомобилей с пробегом среди официальных дилеров. Компания реализовала 30 741 автомобиль с пробегом, что на 41% больше, чем в 2016 году.

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