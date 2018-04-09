В Ульяновске более 100 детей эвакуировали из детского сада из-за короткого замыкания

Сегодня утром в Ульяновске из-за короткого замыкания пришлось эвакуировать более 100 детей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ульяновской области.

ЧП произошло в детском саду № 118 по улице Хрустальной, дом 11 в 9.15 по московскому времени. Короткое замыкание без огня случилось в электрощитовой на первом этаже здания.

Всего из детского сада эвакуировано 102 ребенка и 19 человек персонала. В результате инцидента никто не пострадал, уточнили в МЧС.

Ранее из-за короткого замыкания в торговом центре «Фабри» в Стерлитамаке эвакуировали более 1,9 тыс. человек. Пострадавших не было.