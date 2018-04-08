Из торгового центра в Стерлитамаке эвакуировали более 1,9 тысячи человек

Из торгового центра «Фабри» в Стерлитамаке эвакуировали более 1,9 тыс. человек. В здании произошло короткое замыкание. Пострадавших нет.



«В Стерлитамаке в ТЦ «Фабри» по адресу: улица Худайбердиева, дом 120, произошло короткое замыкание без возгорания. Из здания эвакуированы 1,9 тыс. человек», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Башкортостану.

Информация о задымлении в ТЦ поступила в 20.33 по местному времени. На место направили три единицы пожарной техники и девять человек личного состава.

Ранее стало известно, что более 50 человек эвакуировали из горящего дома в городе Энгельсе Саратовской области. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, 25 марта произошел крупный пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Хронология трагедии — в материалах «Реального времени».