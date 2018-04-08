Бывший коллега Дурова рассказал о принципах шифрования сообщений в Telegram

Бывший партнёр Павла Дурова по работе над социальной сетью «ВКонтакте» Антон Розенберг рассказал, как происходит шифрование сообщений на устройствах пользователя в Telegram. При этом он отметил, что в Telegram есть два вида чатов: облачные и секретные.



«В секретных используется шифрование end-to-end, то есть сообщение шифруется на телефоне отправителя, а расшифровывается только у получателя, так что Telegram не видит содержимое сообщения, только метаданные», — цитирует RT Розенберга.

Все остальные чаты облачные — это обычные личные сообщения, а также все группы, супергруппы и каналы, и ключи от них у Telegram есть.

«Гораздо честнее по отношению к пользователям было бы затратить усилия и сделать шифрование end-to-end во всех облачных чатах. Или хотя бы честно рассказывать, что и как работает и что у разработчиков Telegram доступ к сообщениям есть или технически возможен», — добавил он.

Напомним, сегодня стало известно, что Роскомнадзор подал иск в суд об ограничении доступа к Telegram.