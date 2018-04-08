Бывший коллега Дурова рассказал о принципах шифрования сообщений в Telegram
Бывший партнёр Павла Дурова по работе над социальной сетью «ВКонтакте» Антон Розенберг рассказал, как происходит шифрование сообщений на устройствах пользователя в Telegram. При этом он отметил, что в Telegram есть два вида чатов: облачные и секретные.
«В секретных используется шифрование end-to-end, то есть сообщение шифруется на телефоне отправителя, а расшифровывается только у получателя, так что Telegram не видит содержимое сообщения, только метаданные», — цитирует RT Розенберга.
Все остальные чаты облачные — это обычные личные сообщения, а также все группы, супергруппы и каналы, и ключи от них у Telegram есть.
«Гораздо честнее по отношению к пользователям было бы затратить усилия и сделать шифрование end-to-end во всех облачных чатах. Или хотя бы честно рассказывать, что и как работает и что у разработчиков Telegram доступ к сообщениям есть или технически возможен», — добавил он.
Напомним, сегодня стало известно, что Роскомнадзор подал иск в суд об ограничении доступа к Telegram.
Справка
Спор между ФСБ и Telegram начался после теракта в метро Санкт-Петербурга. Силовики хотели получить доступ к сообщениям с шести телефонных номеров, предположительно связанных с организаторами взрывов. Дуров тогда заявил, что ключ шифрования позволит ФСБ читать сообщения всех пользователей, поэтому его оставят в тайне. 16 октября Мещанский суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ подчиниться требованиям силовиков, ключ шифрования мессенджер так и не предоставил.
20 марта стало известно, что Роскомнадзор может заблокировать Telegram через 15 дней, если компания откажется предоставить спецслужбам информацию, необходимую для декодирования сообщений пользователей.
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