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В Удмуртии подал в отставку мэр Можги Алексей Шишов

14:00, 04.04.2018
В Удмуртии подал в отставку мэр Можги Алексей Шишов
Фото: mozhga-gov.ru

Сегодня глава администрации Можги в Удмуртии подал в отставку. Его полномочия прекращаются с момента подачи заявления в гордуму.

«Заявление главы города об отставке по собственному желанию доводится до сведения депутатов городской думы», — сообщается на сайте администрации города.

Алексей Шишов родился 22 октября 1968 года. В 1986—1994 годах он учился в казанском КНИТУ-КАИ. Главой администрации Можги он стал в 2015 году.

Напомним, 27 марта в отставку решил уйти и глава Можгинского района республики.

ОбществоВласть Удмуртия
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