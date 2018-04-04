В Удмуртии подал в отставку мэр Можги Алексей Шишов

Сегодня глава администрации Можги в Удмуртии подал в отставку. Его полномочия прекращаются с момента подачи заявления в гордуму.

«Заявление главы города об отставке по собственному желанию доводится до сведения депутатов городской думы», — сообщается на сайте администрации города.

Алексей Шишов родился 22 октября 1968 года. В 1986—1994 годах он учился в казанском КНИТУ-КАИ. Главой администрации Можги он стал в 2015 году.



Напомним, 27 марта в отставку решил уйти и глава Можгинского района республики.