Минниханов встретился с послом Бельгии в РФ Жаном Артуром Режибо

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в казанском Кремле с чрезвычайным и полномочным послом Бельгии в России Жаном Артуром Режибо.

Стороны рассмотрели перспективы торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, вопросы организации работы бизнес-структур. Глава РТ рассказал послу Бельгии о масштабных инфраструктурных проектах, реализуемых в Татарстане, об экономическом и инвестиционном потенциале республики.

После они обсудили вопросы, связанные с пребыванием в Казани футболистов сборной Бельгии и болельщиков в рамках чемпионата мира по футболу-2018. Матчи группового этапа сборная Бельгии проведет в Москве, Калининграде и Сочи. Однако при успешном выступлении бельгийцев четвертьфинал с их участием может состояться в Казани или Самаре.

«Мы готовы создать все условия, чтобы спортсменам и болельщикам из Бельгии было комфортно находиться в нашей республике», — цитирует Минниханова пресс-служба президента РТ.

Напомним, что предыдущая встреча Рустама Минниханова с Жаном Артуром Режибо прошла в июне 2017 года.

