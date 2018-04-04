Глава кемеровского МЧС опроверг информацию об обысках у него дома

Начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов опроверг информацию об обысках в его доме, которая появилась ранее в СМИ.

«Ничего не проходит, не подтверждаю», — рассказал Мамонтов ТАСС.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в доме Мамонтова проводится обыск, связанный с уголовным делом, которое возбуждено после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня».

По информации источника ТАСС в управлении МЧС по Кемеровской области, Мамонтов в настоящее время находится на рабочем месте.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово унес жизни 64 человек. Хронология трагедии — в сюжете «Реального времени».

