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В батутном зале в торговом центре в Кемерово обнаружили высоковольтные провода

22:15, 02.04.2018 Сюжет:  Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" 3
В батутном зале в торговом центре в Кемерово обнаружили высоковольтные провода
Фото: 42.mchs.gov.ru

В ходе расследования следователи обнаружили высоковольтные электропровода, проложенные через батутный зал сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово.

«Кабели высокого напряжения. В нарушение всех правил, они проложены сквозь зал», — доложили председателю СКР Александру Бастрыкину во время осмотра сгоревшего здания.

Как сообщили очевидцы, пучок с проводами свисал практически над ванной батутного центра, заполненной мягкими кубиками.

Напомним, пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Хронология трагедии — в материалах «Реального времени».

Происшествия
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 02 апр
    1. жоржик. Интересно, а кто, конкретно Ф.И.О. создал задание на подготовку проектной документации и кто Ф.И.О. РУКОВОДИЛ подготовкой проектной документации (организовал проектирование) преобразования, перестройки (реконструкция тут не подходит) кондитерской фабрики в торгово-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ центр?
    2. статья 1 Градкодекса РФ:14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
    3. и как там СРО сработало? Это как Следком РФ и господин Бастрыкин, займутся?
    4. это к тому, КТО стоял за лицом, готовившим проектную документацию по Градкодексу РФ или технической документации по Гражд.Кодексу РФ (понятно, что шмайссеры тут не упоминаются э ... из этических соображений, тем более, что на самом деле шмайссеры это МП 40, так скажем)
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  • Анонимно 03 апр
    Высокое напряжение со 110 кв начинается.
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    Анонимно 03 апр
    на самом деле в 110 раз меньше
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