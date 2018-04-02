В батутном зале в торговом центре в Кемерово обнаружили высоковольтные провода
В ходе расследования следователи обнаружили высоковольтные электропровода, проложенные через батутный зал сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово.
«Кабели высокого напряжения. В нарушение всех правил, они проложены сквозь зал», — доложили председателю СКР Александру Бастрыкину во время осмотра сгоревшего здания.
Как сообщили очевидцы, пучок с проводами свисал практически над ванной батутного центра, заполненной мягкими кубиками.
Напомним, пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Хронология трагедии — в материалах «Реального времени».Происшествия
комментарии
2. статья 1 Градкодекса РФ:14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
3. и как там СРО сработало? Это как Следком РФ и господин Бастрыкин, займутся?
4. это к тому, КТО стоял за лицом, готовившим проектную документацию по Градкодексу РФ или технической документации по Гражд.Кодексу РФ (понятно, что шмайссеры тут не упоминаются э ... из этических соображений, тем более, что на самом деле шмайссеры это МП 40, так скажем)