В батутном зале в торговом центре в Кемерово обнаружили высоковольтные провода

В ходе расследования следователи обнаружили высоковольтные электропровода, проложенные через батутный зал сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово.



«Кабели высокого напряжения. В нарушение всех правил, они проложены сквозь зал», — доложили председателю СКР Александру Бастрыкину во время осмотра сгоревшего здания.



Как сообщили очевидцы, пучок с проводами свисал практически над ванной батутного центра, заполненной мягкими кубиками.

Напомним, пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Хронология трагедии — в материалах «Реального времени».