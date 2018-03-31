Бастрыкин поручил проверить претензии к работе спасателей при пожаре в кемеровском ТЦ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить претензии родственников погибших и пострадавших к работе экстренных служб при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове.

«В связи с поступившими обращениями Александр Бастрыкин дал ряд конкретных указаний следственной группе. Он поручил следователям тщательным образом проанализировать всю информацию, поступившую от родственников погибших и пострадавших, и, в частности, претензии к работе экстренных служб при пожаре», — говорится в сообщении СК.

Также Бастрыкин пообещал регулярно проводить встречи с потерпевшими.

«Мы стоим на защите прав потерпевших, и, если вам нужна помощь в решении каких-то житейских вопросов (в плане оказания медицинской помощи, решения жилищных проблем), готов обратиться в соответствующие структуры, и, надеюсь, мне не откажут», — сказал он.

Подробнее о пожаре, который произошел в кемеровском ТЦ и унес 64 жизни, — в специальном сюжете «Реального времени».