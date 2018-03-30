В Госдуму РФ внесли законопроект об установке в квартирах датчиков утечки бытового газа

В Государственную думу России внесли законопроект об оснащении квартир газосигнализаторами. Предполагается, что установка оборудования поможет зафиксировать утечку газа или воды, отключить их подачу и отправить сигнал в соответствующие службы.

«Наиболее эффективной мерой по снижению количества и тяжести аварий в рассматриваемой сфере является оснащение каждой квартиры бытовыми газосигнализаторами в комплексе с исполнительными механизмами, средствами измерения параметров электроэнергии, воды, тепла с возможностью выдачи информации с них в соответствующие мониторинговые центры», — цитирует пояснительную записку к законопроекту RT.

Ранее в Госдуме РФ предложили избавить граждан от трат на установку счетчиков в квартирах.