В Госдуму РФ внесли законопроект об установке в квартирах датчиков утечки бытового газа
В Государственную думу России внесли законопроект об оснащении квартир газосигнализаторами. Предполагается, что установка оборудования поможет зафиксировать утечку газа или воды, отключить их подачу и отправить сигнал в соответствующие службы.
«Наиболее эффективной мерой по снижению количества и тяжести аварий в рассматриваемой сфере является оснащение каждой квартиры бытовыми газосигнализаторами в комплексе с исполнительными механизмами, средствами измерения параметров электроэнергии, воды, тепла с возможностью выдачи информации с них в соответствующие мониторинговые центры», — цитирует пояснительную записку к законопроекту RT.
Ранее в Госдуме РФ предложили избавить граждан от трат на установку счетчиков в квартирах.
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушение Слуцким поведенческих норм». Как повела себя депутатская комиссия, вы можете оценить сами. Более десятка СМИ посчитало решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявило бойкот.
комментарии
Дома новые приборы установлены. но по утверждению УК не введены в эксплуатацию.Хотя все приборы опломбированы.Видим реальное потребление тепловой энергии и видим выставленные счета.Разница в три раза.Кто-то из правительства хорошо сидит на тепле.