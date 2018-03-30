Лицензию охранявшего ТЦ в Кемерово ЧОПа аннулировали
Лицензия частного предприятия «Центр защиты», охранявшего сгоревший торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерово, аннулирована. Об этом сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн на своей странице в Twitter.
«Кемеровский ЧОП «Центр защиты» спешно самоликвидировался. В этой связи лицензия на охранную деятельность у него сегодня аннулирована», — написал Хинштейн.
При этом Росгвардия уже подготовила документы для ликвидации ЧОПа через суд.
Ранее сообщалось, что большинство охранников торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово не имеют лицензий и ни в каком ЧОПе не состоят.
Напомним, 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар, в котором погибли 64 человека. Подробнее о страшной трагедии — в специальном сюжете «Реального времени».Происшествия
комментарии
2. Саша, миленький можно было бы Вам ответить на русском с выражением, так скажем, типа после пожара…а где Вы раньше? И т.д. и т.п. но разные весовые категории, так скажем.. жалеть Вас приходиться, у Вас же вся жизнь впереди с таким грузом на душе о чопах, ну или чопе…...
3. меня лично, и наверно ещё кого то, интересуют в связи с данной трагедией – непредумышленным убийством или как бы по неосторожности 41 ребёнка не судьбы чоповцев или не чоповцев. Это Вы там у себя без нас разбирайтесь, как Вы их там контролируете, а интересует Следком РФ - по тем, кто препятствовал детям покидать горящее здание, завёл дела? Или дети об этом врали? И, если дети говорят правду, то кому и сколько могут дать, так скажем, естественно решением суда?
4. если двери кинозалов были закрыты сразу, или открыты, как пишут в сетях, то тот или те, который (е) их закрыл (и) и обрёк (ли) на смерть детей, будет судим (ы) по статье 205, в том числе, если это сделали билетёры? Или у нас с Вами сдрефят применять данную статью из политических соображений?