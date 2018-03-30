Лицензию охранявшего ТЦ в Кемерово ЧОПа аннулировали

Лицензия частного предприятия «Центр защиты», охранявшего сгоревший торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерово, аннулирована. Об этом сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн на своей странице в Twitter.



«Кемеровский ЧОП «Центр защиты» спешно самоликвидировался. В этой связи лицензия на охранную деятельность у него сегодня аннулирована», — написал Хинштейн.

При этом Росгвардия уже подготовила документы для ликвидации ЧОПа через суд.

Ранее сообщалось, что большинство охранников торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово не имеют лицензий и ни в каком ЧОПе не состоят.

Напомним, 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар, в котором погибли 64 человека. Подробнее о страшной трагедии — в специальном сюжете «Реального времени».