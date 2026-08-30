В Казани открылась школа фигурного катания

В Казани на площадке нового центра фигурного катания начала работу школа фигурного катания. В церемонии открытия приняли участие заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, министр спорта республики Владимир Леонов и олимпийская чемпионка Алина Загитова. Спортсменам доступны тренажёрный и разминочный залы, две хореографические студии, кардиозона и профильный зал для отработки элементов. Центр открылся 27 августа в Вахитовском районе, его площадь превышает 6 тыс. кв. м.
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