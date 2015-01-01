Международная дизайн-выставка «Российские дни дизайна и архитектуры»

С 9 по 11 сентября в Казани в 5 раз пройдет международная выставка «Российские дни дизайна и архитектуры» и станет местом встречи всего сообщества дизайнеров, архитекторов, декораторов и мастеров.

В этом году формат проекта расширится за счет нескольких блоков и новых связок между идеями и реализацией. Организаторы подготовили для посетителей программу, которая объединит на одной площадке не только дизайнеров и архитекторов, но и мастеров-отделочников.

Блоки программы:

Дизайн-выставка со стильными экспозициями, новинками и трендами от брендов поставщиков дизайн-ориентированных категорий.

Форум РДДА для профессионалов с участием ведущих дизайнеров, архитекторов и экспертов индустрии.

Дни мастеров: новый большой спецпроект с мастер-классами и форумом мастеров в соорганизаторстве с известными сообществами мастеров. ДНИ МАСТЕРОВ станет связующим звеном между дизайнерской идеей и техническими нюансами ее реализации, собрав на площадке мастеров-отделочников и профессиональных технологов производителей.

Авторские капсулы

Юбилейный год станет для проекта символическим рубежом, подводящим итоги пятилетия динамичного роста и задающим новые векторы развития. Проект продолжает выполнять свою ключевую миссию: открывать новые имена, показывать актуальные тренды, представлять бренды и создавать единое профессиональное пространство для десятков тысяч специалистов в России и за ее пределами.

Место проведения:

Дворец единоборств «Ак Барс»

г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, д. 1Г



Даты и время:

9 сентября — с 10:00 до 19:00

10 сентября — с 10:00 до 19:00

11 сентября — с 10:00 до 17:00

Вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте мероприятия.

В.О. 18+

