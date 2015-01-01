Международная дизайн-выставка «Российские дни дизайна и архитектуры»

С 9 по 11 сентября в Казани в 5 раз пройдет международная выставка «Российские дни дизайна и архитектуры» и станет местом встречи всего сообщества дизайнеров, архитекторов, декораторов и мастеров.
В этом году формат проекта расширится за счет нескольких блоков и новых связок между идеями и реализацией. Организаторы подготовили для посетителей программу, которая объединит на одной площадке не только дизайнеров и архитекторов, но и мастеров-отделочников.
Блоки программы:
Юбилейный год станет для проекта символическим рубежом, подводящим итоги пятилетия динамичного роста и задающим новые векторы развития. Проект продолжает выполнять свою ключевую миссию: открывать новые имена, показывать актуальные тренды, представлять бренды и создавать единое профессиональное пространство для десятков тысяч специалистов в России и за ее пределами.
Место проведения:
Дворец единоборств «Ак Барс»
г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, д. 1Г
Даты и время:
9 сентября — с 10:00 до 19:00
10 сентября — с 10:00 до 19:00
11 сентября — с 10:00 до 17:00
Вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте мероприятия.
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