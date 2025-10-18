Три человека погибли при взрыве на предприятии «Авангард» в Стерлитамаке

Еще девять человек получили различные травмы

Три человека погибли в результате взрыва на предприятии «Авангард» в башкирском Стерлитамаке. Об этом сообщил премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров, передает ТАСС.



— Все [люди из-под завалов] извлечены. Трое погибших, — сказал глава правительства.

По словам Назарова, еще девять человек получили различные травмы. Из них четверо после оказания медицинской помощи были отпущены домой, а пятеро по состоянию на утро остаются в больнице.

Инцидент произошел накануне, в 20:40 по местному времени (18:40 мск). Предварительной причиной взрыва называется детонация газовоздушной смеси. В момент происшествия в цехе находились шесть сотрудников предприятия.

Рената Валеева