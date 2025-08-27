Инфляционные ожидания россиян выросли до 13,5%

Медиана ожиданий на 5 лет возросла до 12,1%

Фото: Артем Дергунов

В августе инфляционные ожидания россиян на годовом горизонте выросли до 13,5%. Медиана ожиданий на 5 лет возросла до 12,1%, наблюдаемая населением годовая инфляция — до 16,1%, сообщает Центробанк.

В августе немного снизились оценки текущего состояния и ожидания участников опроса. Доля респондентов, которые предпочитают откладывать деньги, увеличилась до 52,2%, но осталась ниже среднего значения с начала 2016 года (53,9%).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до 6–7% в 2025 году, до 4% в 2026 году и будет держаться на этом уровне.

По данным Татарстанстата, в июле 2025 года зафиксирован умеренный рост потребительских цен. Индекс потребительских цен составил 100,71% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом с начала года цены выросли на 4,97%, а за год (к июлю 2024-го) рост составил 10,39%.

Елизавета Пуншева