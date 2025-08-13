Российское правительство выделило почти 4 млрд рублей на гранты в сфере ИТ

На эти деньги планируется продолжить поддержку проектов по внедрению отечественных решений

Фото: Артем Дергунов

В России выделили 3,9 млрд рублей на финансирование грантовой программы по развитию информационных технологий. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

Оператором программы выступает Российский фонд развития информационных технологий. За счет этих грантов, в частности, планируется продолжить поддержку проектов по доработке и внедрению отечественных ИТ-решений в отраслях экономики.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Грантовая программа была запущена в 2022 году. Проекты для нее выбираются с помощью конкурсного отбора. В настоящее время размер грантов составляет от 30 млн до 6 млрд рублей.



В Татарстане в скором времени стартует программа по поддержке молодых ученых. Общий размер субсидий составит 27,5 млн рублей.

Елизавета Пуншева