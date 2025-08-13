Российское правительство выделило почти 4 млрд рублей на гранты в сфере ИТ
На эти деньги планируется продолжить поддержку проектов по внедрению отечественных решений
В России выделили 3,9 млрд рублей на финансирование грантовой программы по развитию информационных технологий. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.
Оператором программы выступает Российский фонд развития информационных технологий. За счет этих грантов, в частности, планируется продолжить поддержку проектов по доработке и внедрению отечественных ИТ-решений в отраслях экономики.
Грантовая программа была запущена в 2022 году. Проекты для нее выбираются с помощью конкурсного отбора. В настоящее время размер грантов составляет от 30 млн до 6 млрд рублей.
В Татарстане в скором времени стартует программа по поддержке молодых ученых. Общий размер субсидий составит 27,5 млн рублей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».