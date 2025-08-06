Власти Татарстана потратят более 19 млн рублей на обновление системы мониторинга

Модернизация позволит повысить эффективность управления регионом

Центр цифровой трансформации Татарстана модернизирует информационно-аналитическую систему «Социально-экономическое развитие Республики Татарстан». Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Стоимость работ оценивается в 19,2 миллиона рублей.



Модернизация предполагает создание единого информационного пространства. В рамках проекта планируется появление централизованного хранилища данных и внедрение иных интерфейсов для пользователей. Работы планируется завершить до 15 декабря 2025 года.

Отметим, что, по данным Минэкономики Татарстана, система была представлена в 2013 году.

Информационно-аналитическая система «Социально-экономическое развитие Республики Татарстан» содержит информацию и аналитические материалы по основным параметрам социально-экономического развития Татарстана. Ее функционал позволяет рассчитывать многовариантные краткосрочный и среднесрочный прогнозы развития Татарстана, прогноз развития муниципальных образований республики, проводить межрегиональное сравнение по данным Министерства регионального развития Российской Федерации и мониторинг реализации указов президента Российской Федерации.



Ранее «Реальное время» сообщало, что власти Татарстана объявили о заключении двух государственных контрактов на сумму 70 млн рублей на капитальный ремонт автомобильных дорог.



Наталья Жирнова