Джордж Сондерс выпустит новый роман Vigil — о предсмертных признаниях нефтяного магната

Книга поступит в продажу в США и Великобритании 27 января 2026 года

Фото: Екатерина Петрова

Американское издательство Random House и британское Bloomsbury Trade опубликуют новый роман Джорджа Сондерса под названием Vigil. Книга поступит в продажу в США и Великобритании 27 января 2026 года. По информации издателей, действие романа происходит у смертного одра главы крупной нефтяной корпорации по имени К. Дж. Бун. В последние часы жизни его сопровождает Джилл Блейн — девушка, погибшая в 1976 году и посвятившая загробную жизнь утешению умирающих. Ближе к финалу Буну начинают являться живые и мертвые — близкие, знакомые, странные персонажи, требующие признания и объяснений.

Роман затрагивает ключевые темы современности: влияние корпоративной жадности, последствия капитализма, угрозу технологического вмешательства и тему прощения. Сам автор рассказал, что идея пришла к нему после размышлений о людях, которые десятилетиями отрицали изменение климата. По его словам, он пытался представить, как бы такой человек в конце жизни попытался оправдаться. Он сказал, что работа над книгой заставила его выйти за привычные рамки — как стилистические, так и моральные. По словам писателя, Vigil стал для него настоящим приключением.

Это 13-я книга Сондерса. Его роман «Линкольн в бардо», вышедший в 2017 году, получил Букеровскую премию. Писатель преподает творческое письмо в Университете Сиракуз.

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Екатерина Петрова