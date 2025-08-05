Обнаружены редкие фото дома, в котором жил Кристофер Робин и создавался Винни Пух

В архиве британского журнала Country Life обнаружили шесть черно-белых фотографий, сделанных 24 сентября 1931 года

В архиве британского журнала Country Life обнаружили шесть знаменательных черно-белых фотографий, сделанных 24 сентября 1931 года. На снимках — коттедж XVI века с деревянным каркасом и красной черепичной крышей. Это ферма Котчфорд в Восточном Суссексе. Именно здесь писатель Алан Александр Милн жил со своей семьей и работал над книгами о Винни Пухе. Дом был известен читателям как Уголок Пуха.

Снимки долгое время оставались в архиве и не публиковались. В редакции не сохранилось объяснений, почему их не использовали. Эксперты считают, что фотографии могли предназначаться для архитектурной заметки, но не соответствовали стандартам тогдашнего редактора журнала. На них видно, что комнаты пытались стилизовать: мебель отодвинули к стенам, чтобы показать планировку. Однако экспозиция оказалась слабой, композиция — неудачной. Вероятно, снимки делал не штатный фотограф издания.

Несмотря на технические огрехи, кадры фиксируют важный момент в истории литературы. Дом на фото — место, где создавался вымышленный мир Пуха, Пятачка, Тигры и Иа. В этом доме родилась игра в «Пустяки», в саду рядом бродил настоящий Кристофер Робин, а рядом стояли мягкие игрушки, вдохновившие главных героев.

Семья Милна купила Котчфорд в 1925 году как дачу. Тогда Кристоферу Робину было пять лет. В этих стенах и среди этих пейзажей Милн написал основную часть историй о медвежонке. К моменту съемки в 1931 году мальчику было 11 лет. Он покидал ферму, уезжая в пансион.

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Екатерина Петрова