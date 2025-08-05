В Татарстане выявили более десятка нелегальных мигрантов в ходе рейда в общепите

Было проверено 60 иностранных граждан, среди которых выявлено 12 нарушителей

Правоохранительные органы Татарстана провели совместный рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства в одном из заведений общественного питания, расположенном на улице Мусина в Казани. Об этом сообщили в МВД по РТ.

В ходе рейда было проверено 60 иностранных граждан, среди которых выявлено 12 нарушителей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Как сообщает пресс-служба МВД по Татарстану, в отношении нарушителей составлено 14 административных материалов. Кроме того, в ходе рейда были выявлены нарушители правил дорожного движения.

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект о пожизненном запрете на въезд в Россию мигрантам, осужденным за особо тяжкие преступления.



Рената Валеева