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Депутаты предложили запретить въезд мигрантам, осужденным за особо тяжкие преступления

08:50, 04.08.2025

Законопроект направлен на усиление мер нацбезопасности, общественного правопорядка и защиты прав граждан России

Депутаты предложили запретить въезд мигрантам, осужденным за особо тяжкие преступления
Фото: Динар Фатыхов

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» в понедельник внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект о пожизненном запрете на въезд в Россию мигрантам, осужденным за особо тяжкие преступления. Документ разработан лидером партии и главой думской фракции Сергеем Мироновым, передает РИА «Новости».

Законопроект направлен на усиление мер нацбезопасности, общественного правопорядка и защиты прав граждан РФ. Он предполагает введение пожизненного запрета на въезд в Россию для иностранных граждан и лиц без гражданства, осужденных за совершение особо тяжких преступлений как на территории страны, так и за ее пределами.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Запрет на въезд должен действовать вне зависимости от снятия или погашения судимости, — подчеркнул Сергей Миронов, комментируя инициативу.

По словам Миронова, законопроект направлен на существенное снижение риска повторного совершения особо тяжких преступлений на территории России и позволит создать надежный правовой барьер против въезда мигрантов — потенциальных преступников, представляющих угрозу для российских граждан.

Минтруд предложил ввести ограничения на трудоустройство по квотам мигрантов, не владеющих русским языком, по ряду профессий, предполагающих активное социальное взаимодействие.

Рената Валеева

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