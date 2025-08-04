Продажи новых автомобилей в России снизились на 26% за семь месяцев 2025 года

В июле было продано 120 тыс. легковых автомобилей, что на 11% меньше, чем в июле 2024 года

Фото: Роман Хасаев

По итогам января — июля 2025 года продажи новых автомобилей (легковых, легких коммерческих, грузовых и автобусов) в России снизились на 26% в годовом выражении, составив 742,1 тыс. единиц. Об этом сообщает Минпромторг. При этом рынок новых автомобилей отечественного производства сократился на 8%, до 408,2 тыс. штук.

В частности, рынок легковых автомобилей упал на 24%, до 646,7 тыс. единиц, рынок легких коммерческих автомобилей (LCV) — на 19%, до 58 тыс. единиц, рынок грузовиков — на 55%, до 31,4 тыс. единиц, а рынок автобусов — на 52%, до 5,9 тыс. единиц.

Непосредственно в июле продажи новых транспортных средств снизились в годовом выражении на 15% — до 134,6 тыс. штук. Однако по сравнению с июнем 2025 года продажи увеличились на 33%.

В июле было продано 120 тыс. легковых автомобилей, что на 11% меньше, чем в июле 2024 года, но на 34% больше, чем в июне 2025 года. Рынок LCV снизился год к году на 19%, но вырос по сравнению с июнем на 28%, составив 9,2 тыс. единиц. Продажи грузовиков в июле снизились в годовом выражении на 61%, но выросли по отношению к июню на 24%, составив 4,4 тыс. единиц. Продажи автобусов составили 1 тыс. единиц, что на 37% меньше, чем годом ранее, но на 52% больше, чем в июне 2025 года.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Рынок новых электромобилей за первые семь месяцев 2025 года снизился на 51%, составив 6,1 тыс. единиц. Доля электрокаров, произведенных в РФ, увеличилась до 27% (против 18% в аналогичном периоде 2024 года).

Правительство выделит дополнительно 5,5 млрд рублей на развитие сети зарядных станций и хабов для электромобилей в рамках профильного нацпроекта.



Рената Валеева