На Солнце зафиксирована вторая мощная вспышка за сутки
Наблюдающийся всплеск солнечной активности является самым сильным в июле — августе
На Солнце зарегистрирована вторая сильная вспышка уровня M2.1 за последние сутки. Об этом сообщает телеграм-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Вспышка произошла в активной области 4168 в 07:57 мск. Предыдущая вспышка уровня M2.9 произошла в этом же активном центре около 17:00 мск накануне.
По словам ученых, наблюдающийся всплеск солнечной активности является самым сильным в июле — августе, однако признаки глобального роста активности пока отсутствуют. Взрывы происходят в одном компактном центре Солнца и являются ограниченными по силе.
Несмотря на расположение центра взрывов прямо напротив Земли, на данный момент отсутствуют признаки влияния событий на магнитное поле планеты, а также на радиационные условия работы космических аппаратов.
31 июля ученые зафиксировали редкое астрономическое явление. На Солнце произошел двойной выброс гигантских протуберанцев.
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