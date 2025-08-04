На Солнце зафиксирована вторая мощная вспышка за сутки

Наблюдающийся всплеск солнечной активности является самым сильным в июле — августе

На Солнце зарегистрирована вторая сильная вспышка уровня M2.1 за последние сутки. Об этом сообщает телеграм-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Вспышка произошла в активной области 4168 в 07:57 мск. Предыдущая вспышка уровня M2.9 произошла в этом же активном центре около 17:00 мск накануне.

По словам ученых, наблюдающийся всплеск солнечной активности является самым сильным в июле — августе, однако признаки глобального роста активности пока отсутствуют. Взрывы происходят в одном компактном центре Солнца и являются ограниченными по силе.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Несмотря на расположение центра взрывов прямо напротив Земли, на данный момент отсутствуют признаки влияния событий на магнитное поле планеты, а также на радиационные условия работы космических аппаратов.

31 июля ученые зафиксировали редкое астрономическое явление. На Солнце произошел двойной выброс гигантских протуберанцев.



Рената Валеева