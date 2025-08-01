Apple прогнозирует рост выручки на 9% и ожидает дополнительных затрат на $1,1 млрд из-за тарифов

Продажи iPhone выросли на 13,5%, а выручка в третьем квартале составила $94,04 млрд

Apple сообщила, что в третьем квартале ее выручка составила $94,04 млрд, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и выше ожиданий аналитиков. Прибыль на акцию составила $1,57, превзойдя прогнозы. Продажи iPhone увеличились на 13,5% до $44,58 млрд, что также выше ожиданий. Компания связывает рост с опережающими покупками потребителей перед введением новых тарифов США.

Несмотря на сильные результаты, Apple предупредила, что в текущем квартале дополнительные затраты из-за тарифов могут составить $1,1 млрд. Для снижения рисков компания увеличивает производство в Индии и Вьетнаме. Выручка в регионе Америки выросла на 9,3%, а в Большом Китае составила $15,37 млрд, что также выше ожиданий.

Компания прогнозирует рост выручки в текущем квартале на 9%, что превышает ожидания аналитиков.

Артем Гафаров