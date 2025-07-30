Минниханов увеличил лимиты на добычу диких животных в Татарстане

Лимит на благородных оленей остался прежним — девять особей

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В Татарстане утверждены новые лимиты на охоту, которые вступят в силу с 1 августа 2025 года и будут действовать до 1 августа 2026 года. Указ подписал глава республики Рустам Минниханов.

Лимиты на добычу диких животных увеличены по сравнению с предыдущим сезоном. Охотникам разрешено отстрелить 1 023 лосей, тогда как в прошлом году этот лимит составлял 918. В республике обитает более 15,8 тыс. лосей.

Косуль сибирских в регионе насчитывается 16,8 тыс., и лимит на их добычу установлен на уровне 929, что также выше по сравнению с прошлым сезоном (861). Лимит на пятнистых оленей увеличен на три особи и составит 12.

Лимит на благородных оленей остался прежним — девять особей, хотя численность этих животных возросла почти на 100 и теперь составляет 494. В Татарстане также обитают 126 рысей, из которых разрешено отстрелить шесть. Лимит на барсуков установлен на уровне 210 особей при общей численности в 3,6 тысячи.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в этом году зафиксировали рост численности косуль, оленей, куниц и зайцев.



Анастасия Фартыгина