Вице-президент Трампа может стать следующим главой США в 2028 году

Госсекретарь США Марко Рубио поддержал кандидатуру Джея Ди Вэнса

Госсекретарь США Марко Рубио рассказал в интервью телеканалу Fox News, что вице-президент Джей Ди Вэнс может стать отличным кандидатом на президентских выборах в 2028 году.

Рубио также прокомментировал свои собственные амбиции. На вопрос о возможности своего участия в выборах он ответил: «Никогда не знаешь, что уготовило будущее. Ничего не исключено». Однако он подчеркнул, что сейчас сосредоточен на своей работе в Госдепартаменте и хочет продолжать выполнять свои обязанности, пока президент Трамп находится у власти.

Ранее сообщалось, что Вэнс и Рубио рассматриваются как главные кандидаты от республиканцев на выборы 2028 года. Рубио, помимо своей роли в Госдепартаменте, также исполняет обязанности помощника президента по нацбезопасности.

Напомним, что в США назвали семь претендентов на роль преемника Трампа, включая его старшего сына.



Анастасия Фартыгина