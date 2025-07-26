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Происшествия

В Актанышском районе Татарстана водитель Volkswagen погиб в результате ДТП

12:42, 26.07.2025

Водитель не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с грузовым автомобилем

В Актанышском районе Татарстана водитель Volkswagen погиб в результате ДТП
Фото: взято из телеграм-канала Госавтоинспекции Татарстана

В Актанышском районе Республики Татарстан произошло смертельное ДТП, в котором погиб водитель легкового автомобиля Volkswagen. Об этом сообщили в телеграм-канале Госавтоинспекции Татарстана.

По предварительным данным, водитель Volkswagen, двигаясь по трассе, не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с грузовым автомобилем.

взято из телеграм-канала Госавтоинспекции Татарстана

— В результате водитель автомобиля Volkswagen скончался на месте происшествия, — говорится в сообщении ведомства.

Рената Валеева

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