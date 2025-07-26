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Спортивное поле площадью почти 1000 кв. м построили в Лаишево

19:09, 26.07.2025

Всего по республиканской программе в 2025 году появилось 18 спортивных площадок

Спортивное поле площадью почти 1000 кв. м построили в Лаишево
Фото: взято с сайта пресс-службы ГИСУ РТ

По республиканской программе в Лаишево построили универсальную спортивную площадку для мини-футбола, сообщает пресс-служба ГИСУ РТ.

Общая площадь территории составляет 989 квадратных метров. На поле размещено искусственное покрытие, наружное освещение для игр вечером.

В 2025 году по республиканской программе в Татарстане построили 18 спортивных площадок — в Пестречинском, Алексеевском, Альметьевском, Арском, Верхнеуслонском, Зеленодольском, Буинском, Нижнекамском, Лаишевском районах и Казани.

Маргарита Бондаренко

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