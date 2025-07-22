Госдума одобрила льготы для жен погибших участников СВО при наличии общего ребенка

Теперь жены смогут получать меры соцподдержки, если они проживали с погибшим не менее 3 лет, вели хозяйство и имели общего несовершеннолетнего ребенка

Фото: Артем Дергунов

Госдума России одобрила закон, который предоставляет льготы гражданским женам погибших участников специальной военной операции (СВО). Закон был принят в окончательном чтении на пленарном заседании.

Теперь гражданские жены смогут получать меры соцподдержки, если они проживали с погибшим не менее трех лет, вели совместное хозяйство и имели общего несовершеннолетнего ребенка. Важно отметить, что право на льготы не распространяется на тех, кто состоит в зарегистрированном браке или является близким родственником.

Кроме того, закон устанавливает срок выплаты единовременных пособий — до 30 дней с момента подачи необходимых документов. В случае судебных разбирательств срок выплаты компенсации будет исчисляться с момента получения страховщиком решения суда и необходимых документов.

Напомним, что в России утвердили выплаты на жилье для супругов погибших участников СВО.



Анастасия Фартыгина