В России за сутки потушено 39 лесных пожаров в 21 регионе

Режим ЧС введен в шести регионах

За прошедшие сутки в России ликвидировано 39 лесных пожаров в 21 регионе. На данный момент продолжаются работы по тушению 61 лесного пожара в одиннадцати регионах страны.



В борьбе с огнем задействовано 2 038 человек, 300 единиц техники и 23 воздушных судна. 90 воздушных судов осуществляют авиационный мониторинг лесопожарной обстановки.



Помощь Красноярскому краю и Иркутской области в стабилизации лесопожарной обстановки оказывают 82 работника ФБУ «Авиалесоохрана».

Режим ЧС введен в шести регионах. Особый противопожарный режим действует в 54 регионах.

Дарья Сайфиева