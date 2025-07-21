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В России за сутки потушено 39 лесных пожаров в 21 регионе

09:56, 21.07.2025

Режим ЧС введен в шести регионах

В России за сутки потушено 39 лесных пожаров в 21 регионе
Фото: создано с помощью нейросети Kandinsky

За прошедшие сутки в России ликвидировано 39 лесных пожаров в 21 регионе. На данный момент продолжаются работы по тушению 61 лесного пожара в одиннадцати регионах страны.

В борьбе с огнем задействовано 2 038 человек, 300 единиц техники и 23 воздушных судна. 90 воздушных судов осуществляют авиационный мониторинг лесопожарной обстановки.

взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»

Помощь Красноярскому краю и Иркутской области в стабилизации лесопожарной обстановки оказывают 82 работника ФБУ «Авиалесоохрана».

Режим ЧС введен в шести регионах. Особый противопожарный режим действует в 54 регионах.

Дарья Сайфиева

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