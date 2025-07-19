СМИ: форум «Армия-2025» перенесен на более поздний срок
Он должен был состояться 11—14 августа этого года
Форум «Армия-2025» перенесен на более поздний срок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо организаторов мероприятия — компании «Международные конгрессы и выставки».
— Международный военно-технический форум «Армия-2025»... переносится на более поздний срок, — говорится в документе.
Изначально форум «Армия-2025» должен был состояться 11—14 августа этого года.
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