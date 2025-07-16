Шойгу: ЕС хочет самостоятельно производить оружие на деньги замороженных активов РФ

Так Евросоюз планирует стать самостоятельной военной силой, считает секретарь Совбеза РФ

Фото: Максим Платонов

ЕС хочет стать самостоятельной военной силой и производить оружие на средства от присвоенных российских активов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью «Коммерсанту».

— Еэсовцы надеются, что реализация этой инициативы позволит осуществить им свой замысел и, помимо экономико-политического объединения, стать также самостоятельной военной силой. Настрой на милитаризацию европейского пространства очевиден,— отметил он.

В западных СМИ сообщают о дискуссии ЕС насчет перевода почти 200 млрд евро замороженных российских активов, которые сейчас хранятся в бельгийском клиринговом центре, в более другие активы с высокой доходностью, чтобы получить больше средств для финансирования Киева, обратил внимание Сергей Шойгу.



Запад не только хочет сам производить оружие, но и договорился о совместных закупках, хранении, транспортировке и управлении запасами критически важного для оборонного сектора сырья. Среди государств, принявших такое решение: Великобритания, Германия, Италия, Канада, Польша и другие, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Евросоюз перечислил Украине очередной транш в размере €1 млрд, полученный за счет доходов от использования замороженных на Западе российских активов.



Дарья Сайфиева