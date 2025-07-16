Импорт южнокорейских автомобилей в Россию в июне увеличился в 1,8 раза

Фото: Динар Фатыхов

В июне 2025 года объем импорта автомобилей из Южной Кореи в Россию достиг $84,7 млн, что в 1,8 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные корейской статистической службы.

За первое полугодие текущего года общий объем поставок также продемонстрировал существенный рост, увеличившись в 1,4 раза и составив $417 млн в денежном выражении. Однако, анализируя помесячную динамику, наблюдается незначительное снижение: по сравнению с маем июньские закупки сократились на 1,3%.

Наибольшую долю в структуре импорта за июнь заняли автомобили с объемом двигателя от 1,5 до 3,0 литра, как бензиновые, так и дизельные, на которые пришлось $63,8 млн. Модели с двигателями объемом менее 1,5 литра составили $5,1 млн.

В мировом автомобильном экспорте Южной Кореи Россия занимает 12-е место. Крупнейшим импортером южнокорейских автомобилей по итогам июня стали США, закупившие продукцию на $2,7 млрд. За ними следуют Канада ($518,8 млн) и Великобритания ($268,3 млн).

В июне 2025 года ввоз новых автомобилей в Россию из-за границы сократился на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рената Валеева