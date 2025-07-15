Суд разрешил вернуть АСТ книги Бориса Акунина*, изъятые после обысков

Изъятие прошло на складах, где хранились издания автора

Фото: Екатерина Петрова

Второй Западный окружной военный суд разрешил издательству АСТ вернуть книги писателя Бориса Акунина*, изъятые во время обысков. Об этом сообщает агентство ТАСС. Изъятие прошло на складах, где хранились издания автора. Суд удовлетворил ходатайство издательства и постановил вернуть изъятое.

Писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) ранее признали виновным в содействии и оправдании терроризма, а также в нарушении закона об иностранных агентах. Суд приговорил его заочно к 14 годам колонии. Первые четыре года он должен провести в тюрьме. Ему также назначили штраф в размере 400 тыс. рублей и запретили в течение четырех лет публиковать материалы в интернете.

Суд оставил под арестом банковский счет писателя. Его уголовное преследование началось в 2023 году. Тогда пранкеры Вован и Лексус позвонили ему под видом президента Украины Владимира Зеленского. В разговоре Акунин* заявил о готовности помочь украинским военным. Он также оправдал теракт на Крымском мосту и атаки беспилотников на российские города. В декабре того же года писателя внесли в перечень террористов и экстремистов.

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Екатерина Петрова