Тренер ЦСКА Челестини — о чак-чаке: очень вкусно, но слишком сладко

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини оценил вкус татарского народного угощения — чак-чака. Швейцарец назвал его вкусным, но вредным для спортсменов из-за большого количества сахара.

— Блюдо очень вкусное, но слишком сладкое. С этим надо быть чуть поосторожнее. В нем слишком много сахара. Но это здорово, когда ты можешь изучать другие культуры и понять, как живут другие люди, — сказал Челестини.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

ЦСКА прибыл в Казань на матч за Суперкубок России по футболу. За трофей армейцы сыграют 12 июля с «Краснодаром» на стадионе «Ак Барс Арена», начало — в 18.00 по московскому времени.



Челестини возглавил ЦСКА летом этого года, перейдя из швейцарского «Базеля». На этом посту швейцарец сменил серба Марко Николича.

Зульфат Шафигуллин