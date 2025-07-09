IBM анонсировала Power11 с ускорением задач на 55% и сниженным энергопотреблением

IBM представила новое поколение процессоров и серверов Power11, указав на 55%-ный рост производительности по сравнению с Power9 при вдвое меньшем потреблении энергии. Компания подчеркивает, что такой баланс позволяет дата‑центрам обрабатывать больше вычислительных задач без увеличения расходов на электричество и охлаждение.

По данным IBM, плановые обновления операционных патчей на Power11 выполняются без прерывания работы оборудования, а среднегодовой простой из‑за неожиданных сбоев не превышает 30 секунд . Для защиты от программ‑вымогателей в систему встроен модуль Power Cyber Vault, способный обнаруживать и блокировать попытки шифрования данных за считанные секунды.

В пресс‑релизе также отмечается, что в IV квартале 2025 года платформа получит ускоритель Spyre для быстрой работы уже обученных моделей искусственного интеллекта, а готовые серверы будут поддерживать гибридное облако через IBM Power Virtual Server, а также интеграцию с RISE with SAP, RedHat OpenShift AI и Watsonx. По словам Тома Макферсона, руководителя подразделения Power Systems, Power11 нацелен на упрощение запуска ИИ‑инструментов в бизнес‑приложениях без серьезной доработки инфраструктуры.

Артем Гафаров