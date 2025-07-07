Бугульминский суд обязал химическое предприятие установить санитарно-защитную зону

Фото: Динар Фатыхов

Бугульминский городской суд удовлетворил исковые требования Бугульминского территориального отдела Роспотребнадзора и обязал ООО «Технологии рациональных индустриальных систем», осуществляющее производство химической продукции, разработать и установить санитарно-защитную зону (СЗЗ). Решение суда направлено на пресечение нарушений санитарных правил.

Предприятие занимается производством клеев, красок, лаков и монтажной пены.

Деятельность по производству бытовой химии относится к IV классу опасности, что в соответствии с санитарными нормами предполагает наличие ориентировочной санитарно-защитной зоны в 100 метров. Однако, как выяснилось, проект СЗЗ для предприятия не был разработан и сама санитарно-защитная зона не была установлена.

В адрес ООО «Технологии рациональных индустриальных систем» было направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и необходимости разработки проекта СЗЗ с обоснованием ее размеров и границ. Несмотря на это, никаких мер по устранению выявленных нарушений предприятием принято не было.



Бугульминский городской суд полностью удовлетворил исковые требования надзорного органа. Согласно решению суда (дело №2-720/2025 от 10 июня 2025 года), ООО «Технологии рациональных индустриальных систем» обязано в срок до 31 декабря 2026 года разработать проект санитарно-защитной зоны, а также направить сведения о ней в Единый государственный реестр недвижимости.

Рената Валеева