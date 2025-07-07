В Роспотребнадзоре рассказали об опасности штамма коронавируса «Stratus»

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На фоне сообщений в зарубежных СМИ о быстром распространении нового штамма коронавируса Stratus, специалист Роспотребнадзора прокомментировал ситуацию, отметив, что, согласно оценке ВОЗ, данный вариант не представляет высокой угрозы для мира. Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на заведующего лабораторией геномных исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

Впервые он был обнаружен 27 января 2025 года в Канаде. ВОЗ 25 июня 2025 года внесла его в список «вариантов под наблюдением», но подтвердила, что он не представляет высокой угрозы для глобального здравоохранения.

Несмотря на низкую степень угрозы, Stratus демонстрирует активное распространение. За четыре недели, с 20 мая по 26 июня 2025 года, его доля среди выявленных случаев значительно выросла: с 7 до 22%, а затем стабилизировалась на уровне 19% к середине июня. Наиболее активно новый вариант распространяется в странах Юго-Восточной Азии, а также демонстрирует быстрый рост в Великобритании и Северной Америке.

Симптомы заболевания, вызываемые штаммом Stratus, схожи с типичным «Омикроном»: это повышенная температура, общая слабость, насморк и кашель. Однако, по данным Хафизова, чаще стали встречаться такие признаки, как охриплость и сухость в горле. Важно отметить, что роста тяжести течения заболевания или увеличения летальности среди зараженных этим вариантом не выявлено.

В России на данный момент зафиксировано 59 случаев заражения вариантом Stratus. Первый случай был зарегистрирован 24 апреля 2025 года. Специалисты Роспотребнадзора продолжают мониторинг ситуации и призывают граждан соблюдать меры профилактики.

Рената Валеева