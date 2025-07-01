Продажи французских издательств в 2024 году снизились на 3,1% с учетом инфляции

Емкость рынка в 2024 году составила €2,902 млрд

Фото: Артем Дергунов

Продажи французских книжных издательств в 2024 году составили €2,902 млрд. Это на 1,5% меньше по номиналу и на 3,1% с учетом инфляции по сравнению с 2023 годом, когда оборот достигал €2,945 млрд. Несмотря на падение, объемы остаются выше допандемийного уровня 2019 года на 3,4% в номинальном выражении. Об этом сообщил президент Французской ассоциации издателей на ежегодном собрании.

Среди всех сегментов положительную динамику показала только литература в широком смысле. В нее включены внутренние продажи, экспорт и лицензионные соглашения. Рост в этой категории сохранился и в начале 2025 года, несмотря на общее снижение книжного рынка. Объем проданных экземпляров упал с 439,7 млн до 426 млн. Это первое падение ниже уровня 435 млн копий, зафиксированного до пандемии. Снижение составило 3,1%. Среди причин издатели называют рост рынка подержанных книг, а также массовое появление фальшивых изданий на онлайн-платформах. Последние, по их словам, создаются с помощью искусственного интеллекта без какого-либо контроля. Дополнительное давление оказали сокращение суммы индивидуального «Культурного паспорта» для подростков от 15 до 18 лет и снижение интереса к чтению у молодежи.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Экспорт книг во Франции также снизился. В 2024 году он составил €694 млн, что на 1,2% меньше, чем годом ранее. Число подписанных международных договоров о правах составило 14 265 — на 2,6% меньше, чем в 2023 году. Эксперты связывают это с общей нестабильной геополитической обстановкой и снижением интереса иностранных издателей к покупке контента.

При этом количество новых названий, выпускаемых ежегодно, тоже продолжает снижаться. В 2024 году были изданы 36 232 новые книги против 36 819 в 2023 году и 44 660 в 2019 году. За пять лет сокращение составило 19%. Зато количество дополнительных тиражей выросло на 2,8% — до 69 452 наименований, что на 11,1% больше, чем пять лет назад.

В розничной торговле крупнейшая доля осталась за культурными сетями вроде Fnac, Cultura и отделов Espace Culturel при супермаркетах E. Leclerc — 29,9% от всех продаж. Независимые книжные магазины заняли второе место с долей 26,8%. Интернет-магазины, включая Amazon и fnac.com, показали результат 17,9%. Электронные книги заняли 10,1% от общего объема продаж французских издателей.

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Екатерина Петрова