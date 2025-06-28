Большинство татарстанцев хотело бы забывать о работе после выхода из офиса
Больше всего желающих мгновенно забывать о работе среди старшего поколения
Среди опрошенных татарстанцев 57% хотели бы иметь возможность после выхода из офиса сразу же забывать обо всех рабочих задачах до следующего утра. Об этом свидетельствуют данные опроса аналитиков банка «Точка» и hh.ru.
Жители Татарстана составляют самое большое количество от общего числа опрошенных россиян, которые при возможности согласились бы на такую процедуру со своей памятью (16%).
В то же время жители Волгоградской (50%) и Воронежской областей (47%), а также Москвы (47%) заявили, что не стали бы проводить на себе такие эксперименты.
Больше всего желающих забывать о работе в свободное время среди старшего поколения (51%). А 36% молодых людей от 18 до 24 года не согласились бы на такие процедуры.
В опросе приняли участие 3 420 соискателей работы и 244 работодателя.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани фиксируется исторический минимум безработицы — 0,17%.
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