Большинство татарстанцев хотело бы забывать о работе после выхода из офиса

Больше всего желающих мгновенно забывать о работе среди старшего поколения

Фото: Мария Зверева

Среди опрошенных татарстанцев 57% хотели бы иметь возможность после выхода из офиса сразу же забывать обо всех рабочих задачах до следующего утра. Об этом свидетельствуют данные опроса аналитиков банка «Точка» и hh.ru.

Жители Татарстана составляют самое большое количество от общего числа опрошенных россиян, которые при возможности согласились бы на такую процедуру со своей памятью (16%).

В то же время жители Волгоградской (50%) и Воронежской областей (47%), а также Москвы (47%) заявили, что не стали бы проводить на себе такие эксперименты.

Больше всего желающих забывать о работе в свободное время среди старшего поколения (51%). А 36% молодых людей от 18 до 24 года не согласились бы на такие процедуры.

В опросе приняли участие 3 420 соискателей работы и 244 работодателя.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани фиксируется исторический минимум безработицы — 0,17%.



Дарья Сайфиева